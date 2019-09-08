Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T14:31Z
https://ria.ru/20190908/1558449678.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/96/1558449613_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_cf8c5bcde5cd4067e11e547fa6a5cadc.jpg
РИА Новости

Новый рекорд России: силач из Перми сдвинул с места 30-тонный автопоезд

14:31 08.09.2019
1048
Новый рекорд установил 21-летний атлет из Перми. Борис Харламов за 35 секунд сдвинул на 4,75 метра автопоезд массой более 30 тонн. Вес спортсмена – 98 кг. Это его вторая попытка побить рекорд.
6412016
Книга рекордов РоссииПермь
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Поставка зенитной ракетной системы С-400
Индия внесла аванс за С-400
Лента
новостей
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Падение крана в Канаде
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Грузинская певица Нино Катамадзе
Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Военные укрепили дамбу в микрорайоне Комсомольска-на-Амуре
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Георгий Гахария
Гахария стал новым премьером Грузии
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что пока на решение проблем с Японией выйти не удалось
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Пожар в жилом доме в центре Москвы
Московскую пенсионерку заподозрили в сожжении двух человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния