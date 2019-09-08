2019-09-08T14:31Z
2019-09-08T14:31Z
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новый рекорд России: силач из Перми сдвинул с места 30-тонный автопоезд
Новый рекорд установил 21-летний атлет из Перми. Борис Харламов за 35 секунд сдвинул на 4,75 метра автопоезд массой более 30 тонн. Вес спортсмена – 98 кг. Это его вторая попытка побить рекорд.