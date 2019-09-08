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РИА Новости
Единый день голосования

В Югре посетовали на отсутствие улыбок у избирателей

14:21 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Жанна Самойлова, являющаяся наблюдателем на выборах в Сургутском районе, отметила, что обстановка на участках для голосования спокойная, но посетовала на отсутствие улыбок у избирателей.
Самойлова оценила ход голосования в поселке Нижнесортымский, жители которого выбирают в воскресенье главу поселения и депутата, который будет представлять их интересы в думе Сургутского района.
"Обстановка на избирательных участках спокойная, но не сказать, что очень дружелюбная, люди почему-то не улыбаются", - цитирует райадминистрация слова Самойловой.
Согласно данным окружной избирательной комиссии, явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах главы поселка Нижнесортымский составила около 37%, проголосовали 3 тысячи человек.
Выборы в воскресенье проходят в 15 муниципалитетах Югры. Самые масштабные - в городах Когалым и Покачи, где выбирают депутата на освободившееся ранее место в региональном парламенте. По словам главы окружного избиркома Дениса Корнеева, единый день голосования в ХМАО проходит в штатном режиме.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияХанты-Мансийский автономный округПолитика
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