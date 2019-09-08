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РИА Новости

МВД Абхазии заявило об отсутствии правонарушений на выборах президента

14:17 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Правонарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Абхазии пока не зафиксировано, заявил глава МВД республики Гарри Аршба.
По его словам, для обеспечения порядка задействовано 700 сотрудников МВД.
"Никаких правонарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано. Также уголовных правонарушений не выявлено", - заявил Аршба.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
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