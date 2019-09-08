МВД Абхазии заявило об отсутствии правонарушений на выборах президента

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Правонарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Абхазии пока не зафиксировано, заявил глава МВД республики Гарри Аршба.

По его словам, для обеспечения порядка задействовано 700 сотрудников МВД.

"Никаких правонарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано. Также уголовных правонарушений не выявлено", - заявил Аршба.