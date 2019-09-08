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РИА Новости

Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей

14:17 08.09.2019 (обновлено: 17:28 08.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСклад забытых вещей метрополитена
Склад забытых вещей метрополитена
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Склад забытых вещей метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре. Все оставленное в метро передается на склад забытых вещей на станции "Котельники".
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"Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги "Метро 2033", ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон", — говорится в сообщении.
Почти половина найденных предметов уже возвращена владельцам, но на складе все еще ждут своих хозяев ноутбук и перуанский музыкальный инструмент, уточнили в сообщении со ссылкой на Московский метрополитен.
Чаще всего пассажиры теряли зонты, детские коляски, чемоданы, сумки и рюкзаки, отметили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы. Кроме того, часто оставляли скейтборды, самокаты и велосипеды.
С начала года на склад забытых вещей перенаправили уже более семи тысяч предметов, говорится в сообщении.
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