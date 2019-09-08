Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых — зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре. Все оставленное в метро передается на склад забытых вещей на станции "Котельники".

"Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги "Метро 2033", ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон", — говорится в сообщении.

Почти половина найденных предметов уже возвращена владельцам, но на складе все еще ждут своих хозяев ноутбук и перуанский музыкальный инструмент, уточнили в сообщении со ссылкой на Московский метрополитен.

Чаще всего пассажиры теряли зонты, детские коляски, чемоданы, сумки и рюкзаки, отметили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы. Кроме того, часто оставляли скейтборды, самокаты и велосипеды.