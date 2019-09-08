В гонконгском аэропорту задержали политического активиста Джошуа Вонга

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление партии и на информацию СМИ, что 30 августа полиция Гонконга задержала политического активиста Джошуа Вонга. Его и еще двоих активистов обвинили в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах; против них возбудили дело. Позднее в этот же день суд отпустил Вонга и активистку Агнес Чоу под залог. Однако уже на следующий день полицейские вновь его задержали, как сообщили СМИ, но один демонстрант лег перед полицейской машиной и мешал его увезти.