В гонконгском аэропорту задержали политического активиста Джошуа Вонга

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Известный политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг передал через своего законного представителя, что правоохранители задержали его в аэропорту Гонконга за нарушение условий освобождения, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее сообщалось со ссылкой на заявление партии и на информацию СМИ, что 30 августа полиция Гонконга задержала политического активиста Джошуа Вонга. Его и еще двоих активистов обвинили в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах; против них возбудили дело. Позднее в этот же день суд отпустил Вонга и активистку Агнес Чоу под залог. Однако уже на следующий день полицейские вновь его задержали, как сообщили СМИ, но один демонстрант лег перед полицейской машиной и мешал его увезти.
По данным RTHK, Вонг был задержан в гонконгском аэропорту в воскресенье, когда пытался сесть на самолет и отправиться в Германию. Эту поездку разрешил и одобрил суд.
"Я был арестован полицией этим утром на таможне в аэропорту за нарушение условий освобождения под залог, сейчас я нахожусь под стражей", - говорится в сообщении активиста, размещенном в его Twitter.
При этом Вонг отметил, что могли быть допущены процедурные ошибки в тексте свидетельства о залоге, поскольку суд уже "подтвердил и одобрил поездки в Германию и США, когда он предоставил залог 30 августа".
"Ожидается, что завтра утром я буду освобожден после слушания", - добавил активист.
Наряду с этим Вонг отметил, что сегодняшний инцидент "не является чем-то личным, направленным против меня". Кроме того активист заявил, что событие является "прямым следствием политического преследования и ареста", кроме того он считает, что это "отражает неэффективное управление властей Гонконга".