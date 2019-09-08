Явка на выборах главы Башкирии к 15.00 составила 42,65%

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к 15.00 (13.00 мск) составила 42,65%, сообщил журналистам начальник информационного центра ЦИК республики Джиганур Алтынбаев.

Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успело проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск). К полудню проголосовали 25,07 % избирателей.

"Явка к 15.00 (13.00 мск) в Башкирии составила 42,65%, проголосовали 1 миллион 299 тысяч 24 избирателя", - сообщил журналистам Алтынбаев.

Он отметил, что на прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 года явка к 15.00 (13.00 мск) составляла 47,56%.

По словам Алтынбаева, выборы в регионе проходят в штатном режиме.

"Выборы в штатном режиме проходят, как всегда более активно голосуют сельские жители ",- сказал он.

По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.