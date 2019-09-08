Явка на выборах главы Башкирии к 15.00 составила 42,65%

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к 15.00 (13.00 мск) составила 42,65%, сообщил журналистам начальник информационного центра ЦИК республики Джиганур Алтынбаев.
Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента, чтобы успело проголосовать большее количество граждан, с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск). К полудню проголосовали 25,07 % избирателей.
"Явка к 15.00 (13.00 мск) в Башкирии составила 42,65%, проголосовали 1 миллион 299 тысяч 24 избирателя", - сообщил журналистам Алтынбаев.
Он отметил, что на прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 года явка к 15.00 (13.00 мск) составляла 47,56%.
По словам Алтынбаева, выборы в регионе проходят в штатном режиме.
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"Выборы в штатном режиме проходят, как всегда более активно голосуют сельские жители ",- сказал он.
По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того 8 сентября жители региона избирают двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов проходят выборы муниципальных депутатов.
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