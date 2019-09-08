Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
По словам Федорушкина, все кремлевские обеды готовятся заранее, их привозят на самолет в закрытых контейнерах. Бортпроводники вскрывают контейнеры и разогревают питание.
"У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать, — пояснил пилот.
По его словам, иногда президент был не очень доволен предоставленными блюдами.
Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да.
Он также рассказал, что во время заграничных поездок питанием президента занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.