Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах

Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да.