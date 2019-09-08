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РИА Новости

Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах

14:10 08.09.2019 (обновлено: 18:48 08.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
По словам Федорушкина, все кремлевские обеды готовятся заранее, их привозят на самолет в закрытых контейнерах. Бортпроводники вскрывают контейнеры и разогревают питание.
"У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать, — пояснил пилот.
По его словам, иногда президент был не очень доволен предоставленными блюдами.

Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да.

Владимир Федорушкин
Он также рассказал, что во время заграничных поездок питанием президента занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не дороговато то ли он нам обходится, за свои "косяки" и за свое обеспечение?
8 сентября, 14:53
Валерий Назаров
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А мы к макарошкам приучены и не привередничаем. А поострее хочется - так поперчите, в чём проблема)
8 сентября, 14:41
Leonid
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