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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 12.00 составила 30,71%

14:05 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Государственного совета Татарстана составила на 12.00 30,71%, что несколько ниже, чем на выборах в региональный парламент пять лет назад, сообщили РИА Новости в Центризбиркоме республики.
В воскресенье в Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работают 2,8 тысячи избирательных участков. Голосование проходит с 07.00 до 20.00.
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Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"По оперативной информации, на 12.00 часов в Татарстане проголосовали 30,71% избирателей", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что на отдельных избирательных участках (преимущественно в сельских районах республики) явка к полудню составила уже 65-75%.
По данным Центризбиркома Татарстана, на выборах депутатов Госсовета республики в сентябре 2014 года явка избирателей на 12.00 часов составляла 37,74%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияГоссовет ТатарстанаТатарстанПолитика
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