Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 12.00 составила 30,71%

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани

КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Государственного совета Татарстана составила на 12.00 30,71%, что несколько ниже, чем на выборах в региональный парламент пять лет назад, сообщили РИА Новости в Центризбиркоме республики.

В воскресенье в Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев. В республике работают 2,8 тысячи избирательных участков. Голосование проходит с 07.00 до 20.00.

"По оперативной информации, на 12.00 часов в Татарстане проголосовали 30,71% избирателей", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что на отдельных избирательных участках (преимущественно в сельских районах республики) явка к полудню составила уже 65-75%.