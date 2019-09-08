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РИА Новости

В Гонконге протестующие подожгли вход станции метро

14:01 08.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Протестующие в Гонконге в воскресенье подожгли вход F на станцию метро Central, где до этого возникли столкновения с полицией, сообщает издание South China Morning Post.
Ранее демонстранты выстроили баррикады из металлических заграждений и картона, а позже подожгли. Внутри в вестибюле станции около турникетов находятся и полицейские, и протестующие.
Акция протеста в Гонконге
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На некоторых опубликованных на сайте газеты фотографиях видно, что в руках одного из протестующих рогатка, на другой показана натянутая через улицу леска, чтобы якобы устроить ловушку для полицейских.
Столкновения также происходят возле и внутри станции метро Адмиралтейство.
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