В Гонконге протестующие подожгли вход станции метро

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Протестующие в Гонконге в воскресенье подожгли вход F на станцию метро Central, где до этого возникли столкновения с полицией, сообщает издание South China Morning Post.
Ранее демонстранты выстроили баррикады из металлических заграждений и картона, а позже подожгли. Внутри в вестибюле станции около турникетов находятся и полицейские, и протестующие.
На некоторых опубликованных на сайте газеты фотографиях видно, что в руках одного из протестующих рогатка, на другой показана натянутая через улицу леска, чтобы якобы устроить ловушку для полицейских.
Столкновения также происходят возле и внутри станции метро Адмиралтейство.