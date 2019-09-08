В Гонконге протестующие подожгли вход станции метро

Ранее демонстранты выстроили баррикады из металлических заграждений и картона, а позже подожгли. Внутри в вестибюле станции около турникетов находятся и полицейские, и протестующие.

На некоторых опубликованных на сайте газеты фотографиях видно, что в руках одного из протестующих рогатка, на другой показана натянутая через улицу леска, чтобы якобы устроить ловушку для полицейских.