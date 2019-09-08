Явка на выборах в Крыму к полудню составила 14,4%

Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. При этом, по данным сайта избиркома Крыма, явка на местных выборах в 2014 году по состоянию на 12.00 составляла 22,13%. При этом тогда было зарегистрировано около 1,2 миллиона избирателей.