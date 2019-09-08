Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T13:59Z
https://ria.ru/20190908/1558448468.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/41/1558444142_0:106:2932:1755_1036x0_80_0_0_6c180b25775f8c8ab75209119342addb.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Крыму к полудню составила 14,4%

13:59 08.09.2019
452
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в парламент Крыма к полудню составила 14,4%, существенных нарушений не зафиксировано, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"По состоянию на 12.00 проголосовало 213 тысяч 444 избирателя, что составляет 14,43%", - сказал журналистам Малышев.
Глава избиркома подчеркнул, что, по данным правоохранительных органов, никаких существенных нарушений не зафиксировано.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. При этом, по данным сайта избиркома Крыма, явка на местных выборах в 2014 году по состоянию на 12.00 составляла 22,13%. При этом тогда было зарегистрировано около 1,2 миллиона избирателей.
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
300001
Обсудить 0
Единый день голосованияКрымПолитика
Рекомендуем
Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Явка на выборах в Крыму к 15.00 превысила 22%
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов рассказал, что изменится в Крыму после выборов
Единый день голосования в Крыму
Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала взаимное освобождение задержанных РФ и Украиной
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
Работа информационного центра ЦИК РФ
Большинство жалоб "Голоса" на нарушения не подтверждается, заявил политолог
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Явка на выборах в Крыму к 18.00 составила почти 30%
Единый день голосования в регионах России
На выборах в Севастополе к 13.00 проголосовали три четверти моряков ЧФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК поступило более двух тысяч обращений по организации выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Работа информационного центра ЦИК РФ
В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%
Единый день голосования в регионах России
В ставропольский избирком поступили жалобы о нарушении прав наблюдателей
Единый день голосования в регионах России
Венедиктов попросил аннулировать итоги голосования на двух урнах в Москве
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге протестующие подожгли вход станции метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния