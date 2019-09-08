Явка на выборах в Крыму к полудню составила 14,4%

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в парламент Крыма к полудню составила 14,4%, существенных нарушений не зафиксировано, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"По состоянию на 12.00 проголосовало 213 тысяч 444 избирателя, что составляет 14,43%", - сказал журналистам Малышев.
Глава избиркома подчеркнул, что, по данным правоохранительных органов, никаких существенных нарушений не зафиксировано.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. При этом, по данным сайта избиркома Крыма, явка на местных выборах в 2014 году по состоянию на 12.00 составляла 22,13%. При этом тогда было зарегистрировано около 1,2 миллиона избирателей.
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