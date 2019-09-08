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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Система онлайн-голосования учтет все голоса, несмотря на задержку утром

13:45 08.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержка, возникшая утром в работе электронного голосования на выборах в Москве и позже устраненная, не вызвала потери голосов избирателей, все они будут учтены, заявил журналистам глава электронного штаба Илья Массух.
"Избиратель проголосовал, и эти данные по голосованию записываются в блокчейн. Таким образом, те граждане, которые получили бюллетень и проголосовали у себя на компьютере, все их голоса будут учтены", - заявил Массух.
Он отметил, что сейчас система перезапустила и обрабатывает эту "очередь". Он добавил, что на восстановление системы ушло около часа.
"Сейчас система включилась, и все граждане имеют возможность проголосовать. Эта общесистемная ошибка",- добавил глава штаба.
При этом Массух заявил, что атак на электронную систему голосования не было.
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Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
По данным на 13.00 мск, явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму составила около 50%, сообщили в горизбиркоме.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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