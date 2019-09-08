Система онлайн-голосования учтет все голоса, несмотря на задержку утром

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержка, возникшая утром в работе электронного голосования на выборах в Москве и позже устраненная, не вызвала потери голосов избирателей, все они будут учтены, заявил журналистам глава электронного штаба Илья Массух.

"Избиратель проголосовал, и эти данные по голосованию записываются в блокчейн. Таким образом, те граждане, которые получили бюллетень и проголосовали у себя на компьютере, все их голоса будут учтены", - заявил Массух.

Он отметил, что сейчас система перезапустила и обрабатывает эту "очередь". Он добавил, что на восстановление системы ушло около часа.

"Сейчас система включилась, и все граждане имеют возможность проголосовать. Эта общесистемная ошибка",- добавил глава штаба.

При этом Массух заявил, что атак на электронную систему голосования не было.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.