Падение крана на дом в Канаде попало на видео

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В канадском городе Галифакс (провинции Новая Шотландия) ураган повалил строительный кран. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как порывы ветра раскачивают конструкцию, затем она падает на строящееся здание. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 43 человека, разрушены или повреждены 13 тысяч домов.