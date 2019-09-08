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РИА Новости

Падение крана на дом в Канаде попало на видео

13:45 08.09.2019 (обновлено: 16:19 08.09.2019)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В канадском городе Галифакс (провинции Новая Шотландия) ураган повалил строительный кран. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, как порывы ветра раскачивают конструкцию, затем она падает на строящееся здание. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 43 человека, разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Спустя неделю ураган добрался и до Канады: в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда без электричества остались 500 тысяч человек.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Вчера, 08:38РИА Новости
СМИ: в Канаде почти 500 тысяч человек остались без света из-за урагана
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Ураган "Дориан"КанадаВ мире
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