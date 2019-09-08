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РИА Новости
Единый день голосования

Избранный глава Ингушетии пообещал честно работать над решением проблем

13:43 08.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал честно и ответственно трудиться над решением проблем жителей республики.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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"Я благодарен вам за оказанное доверие, за каждый голос. Это большой груз ответственности. И я понимаю, что навряд ли волшебной палочкой осуществлю все чаяния и желания. Но максимально, что я могу сделать, я буду честно и ответственно подходить к каждому вопросу. Позиция моя вот такая", - сказал Калиматов депутатам после голосования.
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Единый день голосованияМахмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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