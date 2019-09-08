Избранный глава Ингушетии пообещал честно работать над решением проблем

"Я благодарен вам за оказанное доверие, за каждый голос. Это большой груз ответственности. И я понимаю, что навряд ли волшебной палочкой осуществлю все чаяния и желания. Но максимально, что я могу сделать, я буду честно и ответственно подходить к каждому вопросу. Позиция моя вот такая", - сказал Калиматов депутатам после голосования.