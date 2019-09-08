Явка на выборах в Вологодской области на 12 часов составила 14,91%

Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 12 часов составила 14,91%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"По состоянию на 12 часов явка избирателей в Вологодской области составила 14,91%, проголосовали 138 тысяч 982 человека", - сообщили в избиркоме.

По сравнению с показателями явки на выборах в 2014 году уровень явки выше, пять лет назад по данным на полдень он составлял 11%.

Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Усть-Кубинский район – 32,39 %, Нюксенский район – 31,73 %, Тарногский район – 28,13 %.

В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.

На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".