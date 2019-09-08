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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Вологодской области на 12 часов составила 14,91%

13:16 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 12 часов составила 14,91%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"По состоянию на 12 часов явка избирателей в Вологодской области составила 14,91%, проголосовали 138 тысяч 982 человека", - сообщили в избиркоме.
По сравнению с показателями явки на выборах в 2014 году уровень явки выше, пять лет назад по данным на полдень он составлял 11%.
Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Усть-Кубинский район – 32,39 %, Нюксенский район – 31,73 %, Тарногский район – 28,13 %.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.
На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
Кроме того, избиратели Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского муниципальных районов принимают участие в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13. Еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВологодская областьПолитика
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