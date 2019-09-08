В Грузии митингующие освистали депутата, выступающего за диалог с Россией

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. У здания парламента в Тбилиси митингующие окружили депутата от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани, после чего между ними произошла потасовка, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста перед зданием парламента, где в эти минуты идет процесс утверждения правительства, проходит с утра. Митингующие выступают против утверждения нового премьера и его состава министров.

Квициани освистали, когда он вышел во двор законодательного органа. Участники акции протеста скандировали: "Предатель!", "Раб России!". Депутат ответил им нецензурно и ударил нескольких журналистов. Это вызвало вторую волну протеста митингующих, они начали требовать от сотрудников патрульной полиции задержать парламентария за хулиганство, однако правоохранители посадили Квициани к себе в машину и увезли, чтобы предотвратить драку.

"Этот пророссийский депутат должен быть задержан. Во-первых, он предатель, во-вторых, он бьет журналистов и это преступление. Требуем МВД отреагировать", — заявила одна из участниц акции.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.