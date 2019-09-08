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РИА Новости

В Грузии митингующие освистали депутата, выступающего за диалог с Россией

13:13 08.09.2019 (обновлено: 19:53 08.09.2019)
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ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. У здания парламента в Тбилиси митингующие окружили депутата от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани, после чего между ними произошла потасовка, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста перед зданием парламента, где в эти минуты идет процесс утверждения правительства, проходит с утра. Митингующие выступают против утверждения нового премьера и его состава министров.
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Квициани освистали, когда он вышел во двор законодательного органа. Участники акции протеста скандировали: "Предатель!", "Раб России!". Депутат ответил им нецензурно и ударил нескольких журналистов. Это вызвало вторую волну протеста митингующих, они начали требовать от сотрудников патрульной полиции задержать парламентария за хулиганство, однако правоохранители посадили Квициани к себе в машину и увезли, чтобы предотвратить драку.

"Этот пророссийский депутат должен быть задержан. Во-первых, он предатель, во-вторых, он бьет журналистов и это преступление. Требуем МВД отреагировать", — заявила одна из участниц акции.

МИД Грузии
3 сентября, 15:39РИА Новости
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Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Протесты в ГрузииЗураб АбашидзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Одни скачут, другие свистят, а результат одинаковый. Интересно, почему?
8 сентября, 13:36
Владимир Иванов
2320002
Если митингующие еще один курортный сезон сорвут , им сами грузины голову открутят . Многие отельеры брали большие кредиты под туристический сезон , теперь требуют возмещения убытков , чтобы не разориться .
8 сентября, 14:36
L Layf Erickson
1811001
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