Нетаньяху намерен в течение недели посетить Россию и встретиться с Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным", - сказал Нетаньяху в ходе воскресного заседания кабинета.