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РИА Новости

Нетаньяху намерен в течение недели посетить Россию и встретиться с Путиным

12:58 08.09.2019 (обновлено: 13:07 08.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным", - сказал Нетаньяху в ходе воскресного заседания кабинета.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Кремле. 27 февраля 2019
4 апреля, 00:25РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Израиля
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что премьер Израиля посетит РФ визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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