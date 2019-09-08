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РИА Новости

Возвращение тела Мугабе на родину ожидают 11 сентября, сообщили СМИ

12:56 08.09.2019
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Роберт Мугабе . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Возвращение на родину тела бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, скончавшегося в Сингапуре, ожидают 11 сентября, сообщает издание Zimbabwe Mail.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером, он находился у власти в течение 35 лет.
Роберт Мугабе
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Ожидается, что Мугабе будет захоронен на национальном кладбище National Heroes Acre (Акр национальных геров) в столице Зимбабве. Власти Зимбабве разрабатывают программу траурных мероприятий.
Ранее действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что бывший глава государства Роберт Мугабе объявлен национальным героем.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
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Роберт МугабеЗимбабвеВ мире
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