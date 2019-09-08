Возвращение тела Мугабе на родину ожидают 11 сентября, сообщили СМИ

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером, он находился у власти в течение 35 лет.