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РИА Новости

Власти Тувы не получали заявлений о пострадавших при нападении на автобус

12:37 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Полиция не регистрировала заявлений о пострадавших при нападении  неизвестных на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook, что нападение произошло в субботу на границе Красноярского края и Тувы, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус, где находились журналисты и наблюдатели. По данному факту полиция начала проверку.
По данным властей, на место выезжал и.о. министра внутренних дел региона Март-оол Тарначы. По его данным,  взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе.
"На видео можно заметить трех-четырех всадников, пять-шесть человек пеших и три автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса", - цитирует пресс-служба главу МВД республики.
"Также и.о. министра... заявил, что по данному случаю отсутствуют заявления о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья, а также не поступало заявлений о материальном ущербе... Было отмечено, что граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва", - говорится в сообщении.
Полиция
Вчера, 10:27Единый день голосования
В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями
По данным пресс-службы, информация в соцсетях "о пропавших на трассе двух представителях ЛДПР не подтверждается".
Глава Тувы Шолбан Кара-оол в ходе встречи с руководителями региональных МВД, ФСБ, Росгвардии высказал просьбу взять на особый контроль ситуацию в республике, работать на предотвращение любых провокаций, обеспечить условия для того, чтобы избиратели смогли в спокойной обстановке сделать свой выбор.
В Туве 8 сентября в единый день голосования проходят выборы в парламент, а также проходят выборы муниципального уровня.
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