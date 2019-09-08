Власти Тувы не получали заявлений о пострадавших при нападении на автобус

КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Полиция не регистрировала заявлений о пострадавших при нападении неизвестных на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Facebook , что нападение произошло в субботу на границе Красноярского края и Тувы, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус, где находились журналисты и наблюдатели. По данному факту полиция начала проверку. Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в, что нападение произошло в субботу на границе Красноярского края и Тувы, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус, где находились журналисты и наблюдатели. По данному факту полиция начала проверку.

По данным властей, на место выезжал и.о. министра внутренних дел региона Март-оол Тарначы. По его данным, взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе.

"На видео можно заметить трех-четырех всадников, пять-шесть человек пеших и три автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса", - цитирует пресс-служба главу МВД республики.

"Также и.о. министра... заявил, что по данному случаю отсутствуют заявления о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья, а также не поступало заявлений о материальном ущербе... Было отмечено, что граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация в соцсетях "о пропавших на трассе двух представителях ЛДПР не подтверждается".

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в ходе встречи с руководителями региональных МВД, ФСБ, Росгвардии высказал просьбу взять на особый контроль ситуацию в республике, работать на предотвращение любых провокаций, обеспечить условия для того, чтобы избиратели смогли в спокойной обстановке сделать свой выбор.