Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.

"Он был симпатичный, у него были темные волосы, очень обаятельный и всегда смеялся", - вспоминала Татьяна Рыбницкая. - У нас это первая любовь была, безусловно".

С Рыбницкой Крутой познакомился в музыкальном училище. По словам его сестры Аллы, он влюбился в девушку за то, что она лучше всех исполняла второй Концерт Рахманинова. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

"У нас были серьезные отношения. Мы даже хотели пожениться. Но когда приехали в ЗАГС, все было закрыто, так как это произошло в воскресенье", - рассказала Татьяна.

Телеведущий Андрей Малахов задал Игорю Крутому вопрос: "У вас что-то сейчас в душе шевельнулось?"

"Ну да, конечно. Она - моя первая любовь", - ответил композитор.