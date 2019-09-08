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РИА Новости
Культура

Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет

13:31 08.09.2019 (обновлено: 15:47 08.09.2019)
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© Фото : PR НТВНародный артист, композитор Игорь Крутой
Народный артист, композитор Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.

"Он был симпатичный, у него были темные волосы, очень обаятельный и всегда смеялся", - вспоминала Татьяна Рыбницкая. - У нас это первая любовь была, безусловно".

С Рыбницкой Крутой познакомился в музыкальном училище. По словам его сестры Аллы, он влюбился в девушку за то, что она лучше всех исполняла второй Концерт Рахманинова. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

"У нас были серьезные отношения. Мы даже хотели пожениться. Но когда приехали в ЗАГС, все было закрыто, так как это произошло в воскресенье", - рассказала Татьяна.

Телеведущий Андрей Малахов задал Игорю Крутому вопрос: "У вас что-то сейчас в душе шевельнулось?"
"Ну да, конечно. Она - моя первая любовь", - ответил композитор.
Сейчас Татьяна Рыбницкая живет в Канаде. Игорь Крутой уже более 20 лет состоит в браке.
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