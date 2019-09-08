Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T12:31Z
https://ria.ru/20190908/1558445878.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/28/1557902803_0:0:3153:1774_1036x0_80_0_0_0e7aa5947b24a8556e11b8d340165868.jpg
РИА Новости

Соперник действующего президента Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме

12:31 08.09.2019
961
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния на избирательном участке во время голосования на президентских выборах. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Оппозиционер Алхас Квициния проголосовал на выборах главы Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
"Я голосую за будущее Абхазии", - сказал кандидат.
Он пришел на участок со своими детьми, но забыл паспорт и ждал, когда его привезут. После того, как ему привезли документ, удостоверяющий личность, Квициния проголосовал.
Утром в Сухуме проголосовал его соперник - действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Для победы во втором туре необходимо набрать простое большинство, в том числе и по отношению к графе "против всех". Порог явки составляет 25%.
Выборы президента Абхазии
Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
112011
Обсудить 0
Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Выборы президента Абхазии
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА
Новости
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
Лента
новостей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила 38,41%
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Квициния не признал победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии явка на выборах президента на 12 часов составила 19%
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии
МВД Абхазии заявило об отсутствии правонарушений на выборах президента
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Глава ЦИК Абхазии рассказал о жалобах в ходе выборов президента
Выборы президента Абхазии
Процедура выборов президента Абхазии
Выборы президента Абхазии
В Абхазии начался второй тур президентских выборов
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
Лента новостейМолния