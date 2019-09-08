Соперник действующего президента Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Оппозиционер Алхас Квициния проголосовал на выборах главы Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
"Я голосую за будущее Абхазии", - сказал кандидат.
Он пришел на участок со своими детьми, но забыл паспорт и ждал, когда его привезут. После того, как ему привезли документ, удостоверяющий личность, Квициния проголосовал.
Утром в Сухуме проголосовал его соперник - действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Для победы во втором туре необходимо набрать простое большинство, в том числе и по отношению к графе "против всех". Порог явки составляет 25%.
Вчера, 01:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии