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РИА Новости

В Абхазии явка на выборах президента на 12 часов составила 19%

12:29 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 12 часов составила 19%, сообщила пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа.
"Явка по республике составила 19%", - сообщила Лабахуа журналистам. Порог явки составляет 25%.
Средний процент явки в Сухуме составил около 15%, в Гаграх – 17%, в Гудауте – 18%. Самым активным оказался Гал, там проголосовало более 30%.
По ее словам, на выборах пока не зарегистрировано никаких нарушений.
Глава ЦИК Тамаз Гогия отметил, что явка пока примерно совпадает с первым туром.
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"Серьезных нарушений нет. В рабочем порядке поступают вопросы, которые носят организационный характер. Разрешают их на местах… Каких-то спорных моментов, замечаний нет", - заверил журналистов Гогия.
Он выразил надежду, что уже к середине голосования порог явки будет преодолен. "Ко второму объявлению (явки), это 15.00, надеюсь, явка будет обеспечена. Тем более что данные, зачитываемые на 12.00, получены нами намного раньше", - добавил Гогия.
На выборах работают международные наблюдатели, в том числе депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также наблюдатели из Южной Осетии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Право голоса на выборах президента Абхазии имеют 124 276 избирателей.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Победителем станет кандидат, набравший больше второго кандидата и больше графы "против всех".
Во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.
Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент, кандидат на этот пост идет в связке с кандидатом в президенты. С Хаджимбой баллотируется начальник экспертного управления его администрации Аслан Барциц, с Квицинией - депутат республиканского парламента Дмитрий Дбар.
Первый тур 25 августа не выявил явного фаворита выборов. Согласно итоговым результатам ЦИК, Хаджимба набрал 24,83%, Квициния – 22,91%.
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