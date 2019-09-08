В Абхазии явка на выборах президента на 12 часов составила 19%

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 12 часов составила 19%, сообщила пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа.

"Явка по республике составила 19%", - сообщила Лабахуа журналистам. Порог явки составляет 25%.

Средний процент явки в Сухуме составил около 15%, в Гаграх – 17%, в Гудауте – 18%. Самым активным оказался Гал, там проголосовало более 30%.

По ее словам, на выборах пока не зарегистрировано никаких нарушений.

Глава ЦИК Тамаз Гогия отметил, что явка пока примерно совпадает с первым туром.

"Серьезных нарушений нет. В рабочем порядке поступают вопросы, которые носят организационный характер. Разрешают их на местах… Каких-то спорных моментов, замечаний нет", - заверил журналистов Гогия.

Он выразил надежду, что уже к середине голосования порог явки будет преодолен. "Ко второму объявлению (явки), это 15.00, надеюсь, явка будет обеспечена. Тем более что данные, зачитываемые на 12.00, получены нами намного раньше", - добавил Гогия.

На выборах работают международные наблюдатели, в том числе депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также наблюдатели из Южной Осетии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Право голоса на выборах президента Абхазии имеют 124 276 избирателей.

Голосование продлится до 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Победителем станет кандидат, набравший больше второго кандидата и больше графы "против всех".

Во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент, кандидат на этот пост идет в связке с кандидатом в президенты. С Хаджимбой баллотируется начальник экспертного управления его администрации Аслан Барциц, с Квицинией - депутат республиканского парламента Дмитрий Дбар.