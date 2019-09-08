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РИА Новости

На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

12:01 08.09.2019 (обновлено: 15:11 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинки на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, пропавшего в августе этого года, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.
О месте падения вертолета рассказали местные жители.
По данным ведомства, незарегистрированный частный вертолет Ми-2, на борту которого находились три человека — собственник, пилот, знакомый собственника, — 11 августа 2019 года совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.
Ориентировочно 12 августа Ми-2 должен был прибыть в пункт назначения. Перелет совершался без согласования установленным порядком с органами воздушного транспорта, точный маршрут полета был неизвестен.
Следователи устанавливают все обстоятельства.
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ДудинкаМи-2ТаймырПроисшествия
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