На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинки на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, пропавшего в августе этого года, сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.

О месте падения вертолета рассказали местные жители.

По данным ведомства, незарегистрированный частный вертолет Ми-2, на борту которого находились три человека — собственник, пилот, знакомый собственника, — 11 августа 2019 года совершал перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.

Ориентировочно 12 августа Ми-2 должен был прибыть в пункт назначения. Перелет совершался без согласования установленным порядком с органами воздушного транспорта, точный маршрут полета был неизвестен.