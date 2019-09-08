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РИА Новости
Единый день голосования

Спасатели помогли проголосовать жителям подтопленного Комсомольска-на-Амуре

11:19 08.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС помогли проголосовать жителям подтопленных районов Комсомольска-на-Амуре, рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.
В воскресенье в Хабаровском крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. По данным на 15 часов местного времени в регионе проголосовали около 26% избирателей.
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"Сложная ситуация (с паводком - ред.) была в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня пришлось вмешиваться, привлекать МЧС для организации плавсредств, чтобы обеспечить избирательное право граждан, которые не захотели выселяться из своих домов, остались на крышах и чердаках. Право граждан обеспечено", - сказал Накушнов.
Он добавил, что в Хабаровске проблем с паводком нет.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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