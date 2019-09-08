Спасатели помогли проголосовать жителям подтопленного Комсомольска-на-Амуре

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС помогли проголосовать жителям подтопленных районов Комсомольска-на-Амуре, рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.
В воскресенье в Хабаровском крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. По данным на 15 часов местного времени в регионе проголосовали около 26% избирателей.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
"Сложная ситуация (с паводком - ред.) была в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня пришлось вмешиваться, привлекать МЧС для организации плавсредств, чтобы обеспечить избирательное право граждан, которые не захотели выселяться из своих домов, остались на крышах и чердаках. Право граждан обеспечено", - сказал Накушнов.
Он добавил, что в Хабаровске проблем с паводком нет.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.