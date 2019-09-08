Спасатели помогли проголосовать жителям подтопленного Комсомольска-на-Амуре

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС помогли проголосовать жителям подтопленных районов Комсомольска-на-Амуре, рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

В воскресенье в Хабаровском крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. По данным на 15 часов местного времени в регионе проголосовали около 26% избирателей.

"Сложная ситуация (с паводком - ред.) была в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня пришлось вмешиваться, привлекать МЧС для организации плавсредств, чтобы обеспечить избирательное право граждан, которые не захотели выселяться из своих домов, остались на крышах и чердаках. Право граждан обеспечено", - сказал Накушнов.

Он добавил, что в Хабаровске проблем с паводком нет.