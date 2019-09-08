Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T12:28Z
https://ria.ru/20190908/1558444255.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/43/1558444337_235:0:3876:2048_1036x0_80_0_0_98c8a24895e7c47d31ab315a31983c76.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне

12:28 08.09.2019
2309
© Crush Pictures (2019)Кадр из фильма "Морщинистый клоун" (Wrinkles the Clown)
Кадр из фильма Морщинистый клоун (Wrinkles the Clown)
© Crush Pictures (2019)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Документальный фильм режиссера Майкла Бича Николса о клоуне по имени Морщины выйдет четвертого октября. Об этом стало известно из трейлера, который опубликовали на YouTube.
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
Позже выяснилось, что его специально наняли родители, чтобы напугать ребенка, который не слушался и плохо себя вел.
Вскоре Морщины получил всемирную известность и постоянную работу - пугать непослушных детей.
У актера в ужасающей маске, настоящее имя которого до сих пор не удалось узнать, появились подражатели по всей Америке.
Поэтому обладатель "Эмми" Майкл Бич Николс решил рассказать еще и о том, насколько быстро городские легенды могут распространяться в Сети.
Премьера фильма Wrinkles the Clown состоится на ежегодном фестивале Fantastic Fest в конце сентября, а затем, четвертого октября, выйдет в кинотеатрах и в цифровом формате.
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
6 сентября, 00:35Культура
Билла Скарсгарда в образе клоуна-убийцы боялась даже съемочная группа
611204
КультураКино и сериалыНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Кадр из фильма Матрица
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Американский актер Джейден Мартелл
Джейден Мартелл из "Оно" снова потеряет брата в фильме "Туннели"
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
Лента новостейМолния