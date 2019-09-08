Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Документальный фильм режиссера Майкла Бича Николса о клоуне по имени Морщины выйдет четвертого октября. Об этом стало известно из трейлера, который опубликовали на YouTube.

В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.

Позже выяснилось, что его специально наняли родители, чтобы напугать ребенка, который не слушался и плохо себя вел.

Вскоре Морщины получил всемирную известность и постоянную работу - пугать непослушных детей.

У актера в ужасающей маске, настоящее имя которого до сих пор не удалось узнать, появились подражатели по всей Америке.

Поэтому обладатель "Эмми" Майкл Бич Николс решил рассказать еще и о том, насколько быстро городские легенды могут распространяться в Сети.