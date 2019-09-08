Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T11:16Z
https://ria.ru/20190908/1558444199.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/40/1558444071_0:158:3082:1892_1036x0_80_0_0_32f1b8427aa90c46bb3b102c461e573d.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Липецкой области к 10 утра проголосовали 6,63% избирателей

11:16 08.09.2019
1685
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила 6,63% по данным на 10.00 мск, информирует областной избирком.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени) 10.00 - 6,63%", - сообщает избирком.
Как пояснила РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова, на данный момент нарушений не зафиксировано.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 10.00 мск явка избирателей составляла 6,79%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов от числа пришедших на избирательные участки жителей региона. Явка избирателей составляла 46,79%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
100000
Обсудить 0
Единый день голосованияЛипецкая областьЛипецкПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
Более 18% избирателей проголосовали на выборах главы Липецкой области
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Лента
новостей
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Кандидат от КПРФ прокомментировал результаты выборов в Липецкой области
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Артамонов набирает 67,23% на выборах главы Липецкой области
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Избиратель в единый день голосования
Эксперт сравнил организацию процесса выборов в Липецкой области и Швейцарии
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
Лента новостейМолния