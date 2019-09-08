На выборах главы Липецкой области к 10 утра проголосовали 6,63% избирателей

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила 6,63% по данным на 10.00 мск, информирует областной избирком.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
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"Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени) 10.00 - 6,63%", - сообщает избирком.
Как пояснила РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова, на данный момент нарушений не зафиксировано.
На выборах главы администрации Липецкой области 2014 года на 10.00 мск явка избирателей составляла 6,79%. Победивший тогда Олег Королев набрал 81,83% голосов от числа пришедших на избирательные участки жителей региона. Явка избирателей составляла 46,79%.