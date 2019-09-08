На выборах главы Липецкой области к 10 утра проголосовали 6,63% избирателей

Предварительные результаты выборов в Мосгордуму в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила 6,63% по данным на 10.00 мск, информирует областной избирком.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

"Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей (по местному времени) 10.00 - 6,63%", - сообщает избирком.

Как пояснила РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова, на данный момент нарушений не зафиксировано.