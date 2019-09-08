Аксенов рассказал, что изменится в Крыму после выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Крым после выборов продолжит развиваться как успешный регион Российской Федерации, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.

"Независимо от того, какие будут результаты, политические команды, пришедшие к власти, будут представлять своих людей в органы власти. Все будет нормально, сомнений нет. Голосуем за свое будущее. Крым будет развиваться как самый успешный регион Российской Федерации", - сказал журналистам Аксенов.

По его словам, выборы в Крыму проходят в штатном режиме, все избирательные участки открылись вовремя.