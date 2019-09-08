Аксенов рассказал, что изменится в Крыму после выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Крым после выборов продолжит развиваться как успешный регион Российской Федерации, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
"Независимо от того, какие будут результаты, политические команды, пришедшие к власти, будут представлять своих людей в органы власти. Все будет нормально, сомнений нет. Голосуем за свое будущее. Крым будет развиваться как самый успешный регион Российской Федерации", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, выборы в Крыму проходят в штатном режиме, все избирательные участки открылись вовремя.
"Крымчане голосуют, настроение везде хорошее. Все должны помнить, что в нашей стране любые вопросы, связанные с изменением законодательства, органов власти и так далее, решают только в результате избирательных кампаний. Сегодня как раз тот день, когда крымчане смогут отдать свой голос за тех, кого считают, что они обеспечат развитие республики Крым", - сказал Аксенов.