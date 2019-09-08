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РИА Новости
Единый день голосования

Аксенов рассказал, что изменится в Крыму после выборов

11:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Крым после выборов продолжит развиваться как успешный регион Российской Федерации, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
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"Независимо от того, какие будут результаты, политические команды, пришедшие к власти, будут представлять своих людей в органы власти. Все будет нормально, сомнений нет. Голосуем за свое будущее. Крым будет развиваться как самый успешный регион Российской Федерации", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, выборы в Крыму проходят в штатном режиме, все избирательные участки открылись вовремя.
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"Крымчане голосуют, настроение везде хорошее. Все должны помнить, что в нашей стране любые вопросы, связанные с изменением законодательства, органов власти и так далее, решают только в результате избирательных кампаний. Сегодня как раз тот день, когда крымчане смогут отдать свой голос за тех, кого считают, что они обеспечат развитие республики Крым", - сказал Аксенов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСергей АксеновКрымРоссияПолитика
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