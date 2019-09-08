На выборах главы Башкирии явка к полудню превысила 25%

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к полудню составила 25,07% , сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Марина Долматова.
Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента - с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск). К 10.00 (8.00 мск) проголосовали 10,13% избирателей.
"На данный момент проголосовали более 700 тысяч избирателей. Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 25,07%", - сообщила Долматова.
На прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 года явка к 12.00 (10.00 мск) составляла 23,82%
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего в регионе 3 миллиона 49 тысяч 501 избиратель, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того, 8 сентября жители региона избирают двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов проходят выборы муниципальных депутатов.