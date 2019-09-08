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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Башкирии явка к полудню превысила 25%

11:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к полудню составила 25,07% , сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Марина Долматова.
Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента - с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск). К 10.00 (8.00 мск) проголосовали 10,13% избирателей.
"На данный момент проголосовали более 700 тысяч избирателей. Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 25,07%", - сообщила Долматова.
На прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 года явка к 12.00 (10.00 мск) составляла 23,82%
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего в регионе 3 миллиона 49 тысяч 501 избиратель, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того, 8 сентября жители региона избирают двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов проходят выборы муниципальных депутатов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРеспублика БашкортостанБашкортостанПолитика
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