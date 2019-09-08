На выборах главы Башкирии явка к полудню превысила 25%

Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Инфоэкран хода голосования в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

УФА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Башкирии к полудню составила 25,07% , сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Марина Долматова.

Избирательные участки Башкирии в единый день голосования работают на два часа дольше по решению местного парламента - с 7.00 (5.00 мск) до 21.00 (19.00 мск). К 10.00 (8.00 мск) проголосовали 10,13% избирателей.

"На данный момент проголосовали более 700 тысяч избирателей. Явка на 12.00 (10.00 мск) составила 25,07%", - сообщила Долматова.

На прошлых выборах главы Башкирии 14 сентября 2014 года явка к 12.00 (10.00 мск) составляла 23,82%

По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. Всего в регионе 3 миллиона 49 тысяч 501 избиратель, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.