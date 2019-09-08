Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Несколько граждан были задержаны в субботу в день тишины на северо-востоке Москвы за незаконную агитацию, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На территории Северо-Восточного округа вчера днем были задержаны несколько граждан, которые раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. И сам этот кандидат тоже был задержан вместе с ними",- сказал Реут в ходе пресс-конференции о начале выборов.

По его словам, листовки были изъяты.

"Листовки в количестве несколько сотен экземпляров изъяли. На них всех составили протокол по статье проведения предвыборной агитации вне агитационного периода, когда это уже запрещено",- добавил Реут.

Он также отметил, что в субботу в районе Дорогомилово избиратель, который пришел проголосовать досрочно, устроил скандал в территориальной избирательной комиссии и побил охранника.

'Вчера в районе Дорогомилово пришел в территориальную избирательную комиссию один гражданин. В соцсетях говорится, что он соратник одного из незарегистрированных кандидатов. Якобы его охрана не пускала для досрочного голосования. Он начал скандалить, ударил охранника",- сказал Реут.

Он также отметил, что гражданина задержали и составили на него протокол по статье мелкое хулиганство.

"Коллеги подсказывают, что это тот же человек, который на муниципальных выборах в 2017 году на одном участке покусал членов избирательной комиссии... Будем проверять, разбираться",- сказал Реут.

Он добавил, что при этом задержанный смог проголосовать досрочно.