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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию

10:56 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница полиции
Сотрудница полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Несколько граждан были задержаны в субботу в день тишины на северо-востоке Москвы за незаконную агитацию, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На территории Северо-Восточного округа вчера днем были задержаны несколько граждан, которые раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. И сам этот кандидат тоже был задержан вместе с ними",- сказал Реут в ходе пресс-конференции о начале выборов.
По его словам, листовки были изъяты.
"Листовки в количестве несколько сотен экземпляров изъяли. На них всех составили протокол по статье проведения предвыборной агитации вне агитационного периода, когда это уже запрещено",- добавил Реут.
Он также отметил, что в субботу в районе Дорогомилово избиратель, который пришел проголосовать досрочно, устроил скандал в территориальной избирательной комиссии и побил охранника.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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'Вчера в районе Дорогомилово пришел в территориальную избирательную комиссию один гражданин. В соцсетях говорится, что он соратник одного из незарегистрированных кандидатов. Якобы его охрана не пускала для досрочного голосования. Он начал скандалить, ударил охранника",- сказал Реут.
Он также отметил, что гражданина задержали и составили на него протокол по статье мелкое хулиганство.
"Коллеги подсказывают, что это тот же человек, который на муниципальных выборах в 2017 году на одном участке покусал членов избирательной комиссии... Будем проверять, разбираться",- сказал Реут.
Он добавил, что при этом задержанный смог проголосовать досрочно.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
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