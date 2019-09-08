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РИА Новости
Культура

Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

10:46 08.09.2019 (обновлено: 11:19 08.09.2019)
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© AFP 2019 / Rodin EckenrothБывшая супруга солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда Беннингтон
Бывшая супруга солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда Беннингтон
© AFP 2019 / Rodin Eckenroth
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда снова выходит замуж. Об этом она рассказала в Instagram.
"Меня переполняет радость, и я сообщаю, что обручена с ангелом Майклом. Я хочу сказать вам, что найти любовь после трагедии все же можно, что смерть вашего любимого — это не ваша смерть", — написала она.
Талинда добавила, что ее нового мужчину хорошо приняли не только ее родные и друзья, но и участники Linkin Park. Она заверила, что продолжит чтить память Честера.
"Всем, кто потерял близкого человека, говорю: вы можете снова быть счастливы. В вашем сердце есть место для горя и радости, грусти и любви. Спасибо за вашу любовь и поддержку", — отметила она.
Честер Беннигтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Ему был 41 год.
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