Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда снова выходит замуж. Об этом она рассказала в Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда снова выходит замуж. Об этом она рассказала в Instagram

"Меня переполняет радость, и я сообщаю, что обручена с ангелом Майклом. Я хочу сказать вам, что найти любовь после трагедии все же можно, что смерть вашего любимого — это не ваша смерть", — написала она.

Талинда добавила, что ее нового мужчину хорошо приняли не только ее родные и друзья, но и участники Linkin Park. Она заверила, что продолжит чтить память Честера.

"Всем, кто потерял близкого человека, говорю: вы можете снова быть счастливы. В вашем сердце есть место для горя и радости, грусти и любви. Спасибо за вашу любовь и поддержку", — отметила она.