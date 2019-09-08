Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T10:28Z
https://ria.ru/20190908/1558442816.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями

10:27 08.09.2019 (обновлено: 10:28 08.09.2019)
1682
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook, что нападение произошло в субботу на границе Красноярского края и Тувы, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус, где находились журналисты и наблюдатели.
"Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства. Пострадавших нет", - сказала представитель республиканского МВД.
В Туве 8 сентября в единый день голосования проходят выборы в парламент, а также выборы муниципального уровня.
Работа ЦИК России в единый день голосования
26 июня, 20:18РИА Новости
ЦИК не исключает атак на свой сайт в единый день голосования
8410110
Обсудить 0
Единый день голосованияТуваПроисшествия
Рекомендуем
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Власти Тувы не получали заявлений о пострадавших при нападении на автобус
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Лента
новостей
Грузинская певица Нино Катамадзе
Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Путин приехал в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
Путин: важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Врачи рассказали о лечебных свойствах водки
Вертолет Ми-2
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
Лента новостейМолния