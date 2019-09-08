В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями

КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook , что нападение произошло в субботу на границе Красноярского края и Тувы, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили автобус, где находились журналисты и наблюдатели.

"Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства. Пострадавших нет", - сказала представитель республиканского МВД.