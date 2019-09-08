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РИА Новости

В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит

09:50 08.09.2019
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© flickr.com/Arch_Sam"Бык с Уолл-Стрит"
Бык с Уолл-Стрит
© flickr.com/Arch_Sam
"Бык с Уолл-Стрит". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
Согласно заявлению полиции, 42-летний Тевон Варлак нанес удары своим музыкальным инструментом по статуе, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Сообщается, что вандал был задержан полицией, его обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Бронзовая статуя "Атакующий бык" весом 3,2 тонны была установлена на Уолл-стрит в 1989 году скульптором Артуро ди Модика.
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Нью-Йорк (город)В мире
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