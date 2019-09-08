В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит

Согласно заявлению полиции, 42-летний Тевон Варлак нанес удары своим музыкальным инструментом по статуе, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Сообщается, что вандал был задержан полицией, его обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка.