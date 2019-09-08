В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
Согласно заявлению полиции, 42-летний Тевон Варлак нанес удары своим музыкальным инструментом по статуе, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Сообщается, что вандал был задержан полицией, его обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) 8 сентября 2019 г.
Бронзовая статуя "Атакующий бык" весом 3,2 тонны была установлена на Уолл-стрит в 1989 году скульптором Артуро ди Модика.