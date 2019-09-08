Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Центризбирком немного жалеет, что для подачи заявлений для голосования на цифровых участках можно было использовать только портал госуслуг, возможности МФЦ и участковых избирательных комиссий (УИК) на порядок увеличили бы число избирателей, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.
"На этом избирательном участке записались около 100 избирателей. Мы сейчас жалеем о том, что несколько сузили возможность подать заявление - только через портал госуслуг... Если бы мы открыли для избирателей (возможность подать заявление о голосовании на цифровом участке - ред.) УИКи и МФЦ, то конечно имели бы на порядок, на два порядка, может на три порядка больше избирателей",- сказал Булаев журналистам при посещении одного из цифровых участков в Москве.
При этом он признал, что было очень важно протестировать оборудование в спокойной обстановке.
Булаев отметил, что взломать электронную систему на цифровом участке невозможно.
"Я уверен, что вот эта технология получит развитие. Мы назвали это, чисто интуитивно, "мобильный избиратель" три года назад и теперь получили возможность не перемещать себя для голосования и иметь возможность для голосования там, где ему удобно", - отметил Булаев.
Он напомнил, что на цифровых участках избиратели впервые имеют возможность, не находясь в своём регионе, голосовать на выборах своего субъекта.
По его словам, в избирательной системе России сохранится возможность для голосования через бумажный бюллетень. "Думаю, что в избирательной системе России сохранятся и классические возможности для голосования через бумажный бюллетень, и появятся электронно-дистанционное голосование, и появятся цифровые избирательные участки", - сказал Булаев.
Он отметил, что электронно-дистанционное голосование открывает возможности проголосовать из любой точки мира. "Мы считаем, что все, что делается сегодня в избирательной системе, не разрушает классические способы голосования, но дополняет и делает возможным само голосование для тех, кто не может в классическом варианте прийти на избирательный участок", - добавил Булаев.
В воскресенье на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из 20 субъектов Федерации смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц своих регионов и на довыборах депутатов Госдумы.