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РИА Новости

Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов

09:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава. Президент отметил, что у него "всегда хорошее настроение" и голосовал он "за будущее".
"Я не могу прогнозировать, но, надеюсь, что люди сделают правильный выбор", - ответил президент журналистам на вопрос, какими, по его мнению, будут итоги выборов.
Как отметил наблюдатель кандидата в президенты, пока нарушений нет, "были пару двойников" избирателей, но их "вычеркнули сразу". Явка, по словам собеседника агентства, "средняя, но для второго тура нормальная".
Порог явки для второго тура - 25%.
Выборы президента Абхазии
01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех".
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
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Президентские выборы в АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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