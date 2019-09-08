Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава. Президент отметил, что у него "всегда хорошее настроение" и голосовал он "за будущее".

"Я не могу прогнозировать, но, надеюсь, что люди сделают правильный выбор", - ответил президент журналистам на вопрос, какими, по его мнению, будут итоги выборов.

Как отметил наблюдатель кандидата в президенты, пока нарушений нет, "были пару двойников" избирателей, но их "вычеркнули сразу". Явка, по словам собеседника агентства, "средняя, но для второго тура нормальная".

Порог явки для второго тура - 25%.

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех".

Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.