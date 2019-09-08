На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей

Единый день голосования в регионах России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Более 6% жителей Курганской области проголосовали в воскресенье на выборах к 10.00 (08.00 мск), сообщила областная избирательная комиссия.

По данным облизбиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.

"На 10.00 (08.00 мск) в Курганской области проголосовало 6,86% избирателей в 968 избирательных участках, которые открылись в 08.00 (06.00 мск)", - говорится в сообщении.