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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей

09:29 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Более 6% жителей Курганской области проголосовали в воскресенье на выборах к 10.00 (08.00 мск), сообщила областная избирательная комиссия.
По данным облизбиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"На 10.00 (08.00 мск) в Курганской области проголосовало 6,86% избирателей в 968 избирательных участках, которые открылись в 08.00 (06.00 мск)", - говорится в сообщении.
Сделать свой выбор можно до 20 часов по местному времени, сообщается на сайте избирательной комиссии.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияКурганская областьПолитика
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