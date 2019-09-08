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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой

09:11 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы Центризбиркома России Николай Булаев надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой, а голосование пройдёт спокойно.
"Я надеюсь, что будет неплохая явка. И будет реакция избирателей на то, как подготовлены выборы", - сказал Булаев журналистам.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"Я надеюсь, что выборы пройдут в штатном режиме, спокойно", - добавил он.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуЦИКНиколай БулаевМосковская городская думаМоскваПолитика
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