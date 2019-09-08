Польcкий журналист призвал к диалогу с Россией

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Варшаве необходимо налаживать отношения с Москвой, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.
По его словам, из-за отсутствия контактов с Россией Польша теряет гораздо больше, чем Москва.
"Мы забываем, что диалог и стремление заключить соглашение всегда находятся в интересах небольших стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более сильным государством не сулит для них ничего хорошего".
Журналист напомнил, что западные страны все реже поддерживают изоляцию России.
Так, он указал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона: "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с Путиным выразил обеспокоенность планами по размещению в Европе американских ракет средней дальности.
Отказываясь от диалога с Россией, Польша совершает стратегическую ошибку, а также показывает, что отдаляется от Запада и его "цивилизационных достижений", заключил Гадзала.