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РИА Новости

Польcкий журналист призвал к диалогу с Россией

09:04 08.09.2019 (обновлено: 09:53 08.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Варшаве необходимо налаживать отношения с Москвой, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.
По его словам, из-за отсутствия контактов с Россией Польша теряет гораздо больше, чем Москва.
"Мы забываем, что диалог и стремление заключить соглашение всегда находятся в интересах небольших стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более сильным государством не сулит для них ничего хорошего".
Лукаш Гадзала
Журналист напомнил, что западные страны все реже поддерживают изоляцию России.
Так, он указал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона: "Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с Путиным выразил обеспокоенность планами по размещению в Европе американских ракет средней дальности.
Отказываясь от диалога с Россией, Польша совершает стратегическую ошибку, а также показывает, что отдаляется от Запада и его "цивилизационных достижений", заключил Гадзала.
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
6 сентября, 03:5180 лет с начала Второй мировой войны
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
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