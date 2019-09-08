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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут

09:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Ранее глава электронного штаба Илья Массух сообщил РИА Новости, что 11 228 избирателей проголосуют онлайн на выборах в Мосгордуму.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"За первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных э-избирателей", - говорится в сообщении.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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