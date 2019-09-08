Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России

"Это смотря, как считать. Китайская экономика, конечно, больше, по-моему, раз в восемь. Но равенство между странами определяется не тем, кто больше, а тем, есть ли диктат, то есть, страдаете ли вы от этого (отношений с другим государством – ред.) или нет. Например, страдает ли Канада от того, что американская экономика гораздо больше, наверное, нет, по крайней мере они об этом не говорят, возможно, потому что США не навязывают им каких-то решений", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.