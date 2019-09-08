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РИА Новости

Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России

09:00 08.09.2019
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© МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И
© МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Называть Китай "большим братом" России неуместно, у стран равные отношения, нет никаких свидетельств того, что Китай навязывает России какие-либо решения, заявил РИА Новости директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неправильно называть Китай "большим братом" России, Москва строит отношения с другими государствами на основе взаимной выгоды и без диктата с какой-либо стороны.
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"Это смотря, как считать. Китайская экономика, конечно, больше, по-моему, раз в восемь. Но равенство между странами определяется не тем, кто больше, а тем, есть ли диктат, то есть, страдаете ли вы от этого (отношений с другим государством – ред.) или нет. Например, страдает ли Канада от того, что американская экономика гораздо больше, наверное, нет, по крайней мере они об этом не говорят, возможно, потому что США не навязывают им каких-то решений", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.
По его словам, "нет свидетельств того, что Китай навязывает России какие-то решения, которые она не хотела бы принимать, используя свою экономическую мощь". "Поэтому, я думаю, Лавров прав, у нас равные отношения", - добавил он.
"Россия в некоторых областях имеет преимущество, например в военной сфере, по ядерному оружию, по некоторым технологиям, например, по ядерной энергетике, вооружениям, даже дипломатия у нас более опытная", - сказал он.
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