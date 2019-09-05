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РИА Новости

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

00:13 05.09.2019 (обновлено: 08:15 05.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия" заявил, что неправильно называть Китай "большим братом" России.
По его словам, Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата.
Именно в таком ключе выстраиваются отношения с Пекином, которые вышли "на беспрецедентно стратегический уровень", отметил он.

"Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике",— подчеркнул министр.

Лавров добавил, что на таких же принципах основывается внешнеполитическая стратегия Пекина. Он напомнил, что из ядерных держав только Россия и Китай выступают в защиту главных принципов Устава Организации объединенных наций.
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Ведется интенсивный политический диалог. Так, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.
В апреле Путин совершил рабочий визит в Китай, где принял в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". В июне председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию.
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Сергей ЛавровКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Китай уже папой стал для России.
5 сентября, 00:18
Антуан Антошечкин
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ну конечно же это мнение устарело лет тридцать как , нынче же Китай является большим жёлтым хозяином для России
5 сентября, 03:33
Ваше Благородие
116113266122
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