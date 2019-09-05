Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия" заявил, что неправильно называть Китай "большим братом" России.
По его словам, Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата.
Именно в таком ключе выстраиваются отношения с Пекином, которые вышли "на беспрецедентно стратегический уровень", отметил он.
"Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике",— подчеркнул министр.
Лавров добавил, что на таких же принципах основывается внешнеполитическая стратегия Пекина. Он напомнил, что из ядерных держав только Россия и Китай выступают в защиту главных принципов Устава Организации объединенных наций.
Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.
Ведется интенсивный политический диалог. Так, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.
В апреле Путин совершил рабочий визит в Китай, где принял в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". В июне председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию.