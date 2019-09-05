Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью МИЦ " Известия " заявил, что неправильно называть Китай "большим братом" России. Глава МИД Сергей Лавров в интервью МИЦ "" заявил, что неправильно называть Китай "большим братом" России.

По его словам, Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата.

Именно в таком ключе выстраиваются отношения с Пекином, которые вышли "на беспрецедентно стратегический уровень", отметил он.

"Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике",— подчеркнул министр.

Лавров добавил, что на таких же принципах основывается внешнеполитическая стратегия Пекина. Он напомнил, что из ядерных держав только Россия и Китай выступают в защиту главных принципов Устава Организации объединенных наций.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.