Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Члены СПЧ и общественных палат, омбудсмены и общественные организации в единый день голосования наблюдают за ходом выборов в 12 субъектах РФ, сообщается на сайте Совета по правам человека.

"Мониторинговая рабочая группа СПЧ по выборам проводит наблюдение за ходом избирательного процесса в 12 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Работа идет в таких субъектах Федерации, как Москва и Санкт-Петербург, Липецкая, Тульская, Оренбургская, Челябинская и Новосибирская области, Башкирия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Крым и Севастополь, сообщает СПЧ.

Уточняется, что в составе региональных мониторинговых групп вместе с членами СПЧ работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат и представители общественных организаций.

Мониторинговая рабочая группа действует в СПЧ с 2015 года для содействия реализации избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов. Члены группы выявляют и предотвращают нарушения избирательного законодательства, а также разрешают на месте возникающие конфликтные ситуации, отмечает СПЧ.