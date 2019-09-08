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РИА Новости
Единый день голосования

Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России

08:51 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Члены СПЧ и общественных палат, омбудсмены и общественные организации в единый день голосования наблюдают за ходом выборов в 12 субъектах РФ, сообщается на сайте Совета по правам человека.
"Мониторинговая рабочая группа СПЧ по выборам проводит наблюдение за ходом избирательного процесса в 12 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
Работа идет в таких субъектах Федерации, как Москва и Санкт-Петербург, Липецкая, Тульская, Оренбургская, Челябинская и Новосибирская области, Башкирия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Крым и Севастополь, сообщает СПЧ.
Уточняется, что в составе региональных мониторинговых групп вместе с членами СПЧ работают уполномоченные по правам человека, члены общественных палат и представители общественных организаций.
Единый день голосования в России
16 августа 2018, 11:53РИА Новости
Единый день голосования в России
Мониторинговая рабочая группа действует в СПЧ с 2015 года для содействия реализации избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов. Члены группы выявляют и предотвращают нарушения избирательного законодательства, а также разрешают на месте возникающие конфликтные ситуации, отмечает СПЧ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Единый день голосованияСПЧРоссияПолитика
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