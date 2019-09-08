Эксперт назвал ситуацию в Гонконге революционным сумасшествием

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Ситуацию последних месяцев в Гонконге можно назвать "революционным сумасшествием", которое не сможет победить, заявил РИА Новости директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин.

"Ситуация в Гонконге это революционное сумасшествие. Бывают революции, которые могут победить, а эта не может. Как она победит, если они сами не понимают, чего они хотят добиться. Всеобщие выборы? Кто им их даст?", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.

По его мнению, центральное правительство Китая должно отправить нынешнее руководство в отставку и пойти на определенные уступки протестующим, чтобы снизить напряжённость ситуации. "Если ориентироваться на местное решение, то необходимо отправить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм в отставку, назначить на ее место такого же, сказать, что он все там будет делать по-новому, пойти на некоторые уступки, и тогда там, возможно, что-нибудь утихнет", - заявил эксперт.

"Если не отправлять в отставку, это будет длиться долго, и китайцам придется вмешаться, тогда возникает другой вопрос – они вмешаются и уйдут или вмешаются и останутся, как, например, в Тибете", - отметил аналитик.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который вызвал длительные протесты, переросшие из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.