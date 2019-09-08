В Абхазии начался второй тур президентских выборов

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента открылись в воскресенье в Абхазии.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Всего в республике 152 избирательных участка.

Во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.