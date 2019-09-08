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РИА Новости

В Абхазии начался второй тур президентских выборов

08:42 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выборы президента Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента открылись в воскресенье в Абхазии.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Всего в республике 152 избирательных участка.
Во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%.
Выборы президента Абхазии
01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.
Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.
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Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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