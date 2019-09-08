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РИА Новости

Протесты в Гонконге направлены на китайцев с материка, считает эксперт

08:41 08.09.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге.
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Протестующие в Гонконге выступают не только и не столько за защиту демократии, сколько за "локальный национализм" против материковых китайцев, заявил РИА Новости директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин.
"В Гонконге принципиально другое общество нежели на материке, там даже никогда революции не было, то общество другое, и им надоели люди из материкового Китая. В Гонконге проходят такие сильные беспорядки, потому что борьба за демократию объединилась с национализмом, там, конечно, нельзя назвать это национализмом в чистом виде, это такой "локализм", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.
По его словам, между жителями Гонконга и материковыми китайцами есть культурный конфликт, "и это гораздо сильнее мотивирует, чем демократия, когда боролись за демократию, там были десятки тысяч людей, а сейчас на улицы выходят миллионы".
"Если на Западе борьба за демократию и борьба против миграции – это разные направления, то здесь это объединилось, это достаточно сильное движение и чисто местные проблемы" , - подчеркнул Лукин.
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Он также выразил сомнения в версиях о том, что протестное движение инспирировано из-за рубежа, "потому что никому это не нужно, в США и в Великобритании прекрасно понимают, что они не могут сделать Гонконг независимым".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в прошлую среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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