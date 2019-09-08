Протесты в Гонконге направлены на китайцев с материка, считает эксперт

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Протестующие в Гонконге выступают не только и не столько за защиту демократии, сколько за "локальный национализм" против материковых китайцев, заявил РИА Новости директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Лукин.

"В Гонконге принципиально другое общество нежели на материке, там даже никогда революции не было, то общество другое, и им надоели люди из материкового Китая. В Гонконге проходят такие сильные беспорядки, потому что борьба за демократию объединилась с национализмом, там, конечно, нельзя назвать это национализмом в чистом виде, это такой "локализм", - сказал Лукин на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.

По его словам, между жителями Гонконга и материковыми китайцами есть культурный конфликт, "и это гораздо сильнее мотивирует, чем демократия, когда боролись за демократию, там были десятки тысяч людей, а сейчас на улицы выходят миллионы".

"Если на Западе борьба за демократию и борьба против миграции – это разные направления, то здесь это объединилось, это достаточно сильное движение и чисто местные проблемы" , - подчеркнул Лукин.

Он также выразил сомнения в версиях о том, что протестное движение инспирировано из-за рубежа, "потому что никому это не нужно, в США и в Великобритании прекрасно понимают, что они не могут сделать Гонконг независимым".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в прошлую среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.