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РИА Новости

СМИ: в Канаде почти 500 тысяч человек остались без света из-за урагана

08:38 08.09.2019
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© REUTERS / Marco BelloПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Marco Bello
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 500 тысяч абонентов остались без электричества в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда на востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к атлантическому побережью страны, передает местный телеканал CTV.
Как сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC, "Дориан" ослаб до посттропического шторма в субботу вечером, когда достиг портового города Галифакс.
По данным CTV, в результате сильных порывов ветра оказались повалены деревья и сорваны крыши домов, а в Галифаксе обрушился строительный кран. Данных о возможных пострадавших и жертвах пока нет.
Телеканал подчеркивает, что в воскресенье в ликвидации последствий разгула стихии примут участие до 700 военнослужащих.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Вчера, 20:02РИА Новости
Канада направила авиацию на пострадавшие от урагана "Дориан" Багамы
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.
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