СМИ: в Канаде почти 500 тысяч человек остались без света из-за урагана

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 500 тысяч абонентов остались без электричества в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда на востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к атлантическому побережью страны, передает местный телеканал Почти 500 тысяч абонентов остались без электричества в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда на востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к атлантическому побережью страны, передает местный телеканал CTV

Как сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC, "Дориан" ослаб до посттропического шторма в субботу вечером, когда достиг портового города Галифакс.

По данным CTV, в результате сильных порывов ветра оказались повалены деревья и сорваны крыши домов, а в Галифаксе обрушился строительный кран. Данных о возможных пострадавших и жертвах пока нет.

Телеканал подчеркивает, что в воскресенье в ликвидации последствий разгула стихии примут участие до 700 военнослужащих.