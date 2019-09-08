Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T08:32Z
https://ria.ru/20190908/1558440345.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/02/1558440229_0:210:2896:1839_1036x0_80_0_0_833c94ea3c1765101ad498288f1fb8f9.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Кабардино-Балкарии открылись участки на выборах депутатов парламента

08:32 08.09.2019
145
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Все 355 избирательных участков открылись в Кабардино-Балкарии в воскресенье для голосования на выборах депутатов парламента республики, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
"В 8.00 мск в республике открылись все 355 избирательных участков. Всего в списки для голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии внесено более 535 тысяч избирателей", - сказал собеседник агентства.
Указатель к избирательному участку в Москве
08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияКабардино-БалкарияПолитика
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
РИА
Новости
Выборы в Мосгордуму: открытие избирательных участков. Прямая трансляция
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%
Единый день голосования в регионах России
В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
Лента
новостей
Хаш с сухим лавашом
Зарисовки из жизни многодетных семей
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
Единый день голосования в регионах России
На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
Выборы президента Абхазии
В Абхазии начался второй тур президентских выборов
Отделение обмена валюты Гонконге
Торговая война между США и Китаем продлится долго, считает эксперт
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Единый день голосования в регионах России
День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК
Единый день голосования в регионах России
Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
Член участковой избирательной комиссии
В Севастополе открылись избирательные участки на выборах парламента региона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
09:00Эксперт поддержал Лаврова в отказе называть Китай "большим братом" России
Лента новостейМолния