В Кабардино-Балкарии открылись участки на выборах депутатов парламента

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Все 355 избирательных участков открылись в Кабардино-Балкарии в воскресенье для голосования на выборах депутатов парламента республики, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
"В 8.00 мск в республике открылись все 355 избирательных участков. Всего в списки для голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии внесено более 535 тысяч избирателей", - сказал собеседник агентства.
Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарии нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".