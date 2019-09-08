В Кабардино-Балкарии открылись участки на выборах депутатов парламента

НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Все 355 избирательных участков открылись в Кабардино-Балкарии в воскресенье для голосования на выборах депутатов парламента республики, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

"В 8.00 мск в республике открылись все 355 избирательных участков. Всего в списки для голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии внесено более 535 тысяч избирателей", - сказал собеседник агентства.