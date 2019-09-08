В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Голосование на выборах глав регионов началось 8 сентября в регионах, которые живут по московскому времени.

В 8.00 в Центральном федеральном округе избирательные участки, где выбирают глав регионов, открылись в Курской и Липецкой областях, в Северо-Западном федеральном округе открылось голосование в Санкт-Петербурге, Мурманской и Вологодской областях. Открылись участки также в Калмыкии и Ставропольском крае.

Голосование во всех этих регионах завершится через 12 часов – в 20.00 мск избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.