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РИА Новости
Единый день голосования

В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов

08:12 08.09.2019 (обновлено: 08:35 08.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах
© РИА Новости / Нина Зотина
Мужчина голосует на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Голосование на выборах глав регионов началось 8 сентября в регионах, которые живут по московскому времени.
В 8.00 в Центральном федеральном округе избирательные участки, где выбирают глав регионов, открылись в Курской и Липецкой областях, в Северо-Западном федеральном округе открылось голосование в Санкт-Петербурге, Мурманской и Вологодской областях. Открылись участки также в Калмыкии и Ставропольском крае.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Голосование во всех этих регионах завершится через 12 часов – в 20.00 мск избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.
В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов России. Кроме того, в этот же день избирают глав трех столиц субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ. Также на 8 сентября назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияПолитика
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