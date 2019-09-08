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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы

08:04 08.09.2019 (обновлено: 08:05 08.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПенсионерка на избирательном участке
Пенсионерка на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в столице, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 162 из которых находятся в больницах и СИЗО.
Участки закроются в 20.00.
Указатель к избирательному участку в Москве
08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
В выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября принимают участие 225 кандидатов. Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Кроме того, в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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