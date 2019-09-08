В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в столице, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 162 из которых находятся в больницах и СИЗО.

Участки закроются в 20.00.

В выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября принимают участие 225 кандидатов. Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.

По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.