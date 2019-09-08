Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T07:51Z
https://ria.ru/20190908/1558439713.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152915/42/1529154262_0:48:923:567_1036x0_80_0_0_c71a1cc446cac8024f338ad60247eb03.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

07:51 08.09.2019
603
© Фото : пресс-служба Губернатора Хабаровского краяГолосование на избирательном участке в Хабаровске
Голосование на избирательном участке в Хабаровске
© Фото : пресс-служба Губернатора Хабаровского края
Голосование на избирательном участке в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
В воскресенье в крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи будут выбирать депутата Госдумы РФ. В крае открылись все 782 избирательных участка.
"Активность избирателей Хабаровского края превышает активность на выборах краевой думы 5 лет назад. Сейчас явка на 12 часов составила 12,5%, в 2014 году она составляла 10,19%. То есть, несмотря на плохие погодные условия, люди идут, голосуют", - сказал Накушнов. По его словам, по показателю явки лидируют Аяно-Майский район - 38,99%, Комсомольский район - 33,23%, город Хабаровск отстает - 8,87%. В Комсомольске-на-Амуре, по информации избиркома, проголосовали 14,23% избирателей. Накушнов прогнозирует, что к 20 часам явка может составить 40-45%.
"С начала голосования было очень много вбросов в интернет-пространстве о якобы имевших место нарушениях, зачастую это были эмоции... В других случаях были недопуски на избирательные участки членов комиссии и наблюдателей. В основном это связано с некорректно оформленными документами. Например, документы о том, что человек является членом комиссии с правом совещательного голоса, и о том, что он наблюдатель. Разбирались в каждом случае", - сказал Накушнов.
Единый день голосования в России
06:28РИА Новости
В России стартовал единый день голосования
Он опроверг информацию, что Комплексы обработки избирательных бюллетеней отключены от электричества. Глава избиркома заверил, что вся аппаратура работает, а на случай отключения электричества у них есть запасной источник энергии.
Ранее сообщалось, что в крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, где ждут пик паводка. Сейчас уровень Амура там составляет 803 сантиметра, что на 1,5 метра выше уровня "опасное явление", в городе подтоплено более 120 частных домов, подвалы 267 многоквартирных домов и двух больниц.
Во время наводнения в 2013 году, ставшего самым сильным за всю историю наблюдений, в крае проходили выборы губернатора. Шесть лет назад к полудню в крае проголосовали 13,37%, в Комсомольске-на-Амуре - 9,89%, там накануне выборов произошел прорыв дамбы в районе поселка Менделеева и было затоплено 27 улиц и 364 дома. На выборах в краевую думу в сентябре 2014 года погода была благоприятная.
210000
Обсудить 0
Единый день голосованияРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Лолита назвала причину расставания с мужем
Лента
новостей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Мужчина голосует на повторных выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. 16 декабря 2018
Отключения света в ряде районов Приморья не повлияли на процесс голосования
Цех розлива готовой продукции на предприятии Шуйская водка
Названы лечебные свойства водки
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Мужчина голосует на выборах
В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов
Пенсионерка на избирательном участке
В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Более 28 тысяч москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
09:03В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента новостейМолния