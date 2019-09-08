Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

В воскресенье в крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи будут выбирать депутата Госдумы РФ. В крае открылись все 782 избирательных участка.

"Активность избирателей Хабаровского края превышает активность на выборах краевой думы 5 лет назад. Сейчас явка на 12 часов составила 12,5%, в 2014 году она составляла 10,19%. То есть, несмотря на плохие погодные условия, люди идут, голосуют", - сказал Накушнов. По его словам, по показателю явки лидируют Аяно-Майский район - 38,99%, Комсомольский район - 33,23%, город Хабаровск отстает - 8,87%. В Комсомольске-на-Амуре, по информации избиркома, проголосовали 14,23% избирателей. Накушнов прогнозирует, что к 20 часам явка может составить 40-45%.

"С начала голосования было очень много вбросов в интернет-пространстве о якобы имевших место нарушениях, зачастую это были эмоции... В других случаях были недопуски на избирательные участки членов комиссии и наблюдателей. В основном это связано с некорректно оформленными документами. Например, документы о том, что человек является членом комиссии с правом совещательного голоса, и о том, что он наблюдатель. Разбирались в каждом случае", - сказал Накушнов.

Он опроверг информацию, что Комплексы обработки избирательных бюллетеней отключены от электричества. Глава избиркома заверил, что вся аппаратура работает, а на случай отключения электричества у них есть запасной источник энергии.

Ранее сообщалось, что в крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, где ждут пик паводка. Сейчас уровень Амура там составляет 803 сантиметра, что на 1,5 метра выше уровня "опасное явление", в городе подтоплено более 120 частных домов, подвалы 267 многоквартирных домов и двух больниц.