Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года составил 355,6 миллиарда долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 миллиарда долларов, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

В августе экспорт из КНР в США составил 37,30 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,35 миллиарда долларов.

Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 миллиарда долларов.