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РИА Новости

Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

07:37 08.09.2019
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© REUTERS / Aly SongКонтейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года составил 355,6 миллиарда долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 миллиарда долларов, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
В августе экспорт из КНР в США составил 37,30 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,35 миллиарда долларов.
Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 миллиарда долларов.
Флаги США и Китая
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Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% - до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай - на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.
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