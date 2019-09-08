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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 28 тысяч москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

07:35 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 28 тысяч москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы досрочно, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Досрочное голосование в Москве - 28 079 из 7,2 миллиона (0,39%)",- говорится в сообщении.
Ранее Венедиктов отмечал, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек.
Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в столице с 28 августа до 14.00 7 сентября.
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00:09Выборы в Мосгордуму
Путин и Медведев в воскресенье проголосуют на выборах в Мосгордуму
Основанием для досрочного голосования могли стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек.
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