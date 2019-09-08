Более 28 тысяч москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 28 тысяч москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы досрочно, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"Досрочное голосование в Москве - 28 079 из 7,2 миллиона (0,39%)",- говорится в сообщении.

Ранее Венедиктов отмечал, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек.

Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в столице с 28 августа до 14.00 7 сентября.

Основанием для досрочного голосования могли стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.